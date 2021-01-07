Сегодня, 7 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает \\"Примпогода\\". В крае местами небольшой ожидается небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -16...-21°C.Во Владивостоке переменная облачность, утром возможен слабый снег. Ветер северный сильный. Температура воздуха -17...-19°C.В Уссурийске переменная облачность, слабый снег. Ветер северный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха -16...-18°C.В Находке переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -14...-16°C.