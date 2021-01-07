Сегодня весь православный мир празднует Рождество Христово. Во Владивостоке на центральной площади города развернется праздничная программа, посвященная этому празднику.Для жителей и гостей Владивостока запланирована большая праздничная программа. Она начнется в 12 часов на центральной площади.С праздником собравшихся поздравит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. После чего на площади начнется праздничный концерт. С творческими номерами выступят коллективы и сольные исполнители.В это время на главной площади города продолжат работать новогодний городок, горки, каток, праздничная ярмарка. Здесь можно также сфотографироваться на фоне различных арт-объектов и весело провести праздничное время.