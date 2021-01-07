В Приморском крае продолжает свирепствовать коронавирус. Ежедневно у более чем 200 человек подтверждается опасный диагноз, но вместе с тем растет и число выздоровевших. Причем, начиная со 2 января, количество излечившихся с каждым днем становится все больше.Так за последние сутки 241 человек официально избавился от заболевания. Днем ранее эта цифра составляла 235, 4 января вылечилось 198 человек, 3 января - 125, а во второй день 2021 года лишь 114 приморцев официально были признаны излечившимися от коронавируса. Всего же от опасной болезни избавились 22 315 человек.Однако число тех, кто заболел COVID-19 не уменьшается. за минувшие сутки диагноз подтвердился у 232 приморцев, а всего с начала пандемии в крае заразились 30918 человек.