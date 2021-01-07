В Дальнегорске на котельной №4 произошла аварийная ситуация, из-за чего жители микрорайонов Горбуша и Горького могут остаться на Рождество без отопления.Информация об аварийной ситуации появилась в инстаграме УО \\"Гарант\\" и \\"Горбуша\\".\\"В Дальнегорске на котельной № 4 произошла серьезная аварийная ситуация. Ожидается понижение температуры горячей воды и отопления в домах! Возможен сброс воды из систем горячей воды и отопления чтобы избежать перемерзания и порывов трубопроводов в домах!Как только аварийная ситуация на котельной будет ликвидирована, работники управляющей организации начнут перезапуск систем отопления в жилых домах.Приносим прощения за возникшие неудобства!Просим проявить терпение и понимание к данной ситуации!\\" - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты уже работают над устранением неполадок, но пока неизвестно, когда эти работы будут завершены, и понадобится ли сброс воды, чтобы избежать перемерзания труб в жилых домах.