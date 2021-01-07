Приморцы возмущены поведением рыбаков на Тавричанке. Неизвестные оставили после себя кучу мусора, пустые бутылки и вбитые в лед гвозди.- Такой свинарник оставляют, и гвозди еще оставляют, чтобы ездили люди и протыкали колеса, - говорит автор видео, размещенного в инстаграм-аккаунте blog_vladivostok.Приморцы резко осуждают поступок неизвестных и призывают в социальных сетях быть более ответственным по отношению к природе.\\"А потом лед растает, и все в море пойдет\\", \\"А потом сами приедут сюда же, дома наверное также\\", \\"Если каждый убирал бы за собой, было б чистенько. Неужели так трудно взять пакетик и положить отходы, выкинуть в мусорку, руки наверное отморозили, или мозги\\" - Делятся жители края в соцсетях.Впрочем, как отмечают приморцы, подобное безобразие на льду происходит из года в год.