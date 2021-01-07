В Приморье полицейские и волонтеры продолжают поиск пропавшей без вести 16-летней Махлиё Нематиллоевой. 30 декабря она ушла из СРЦН «Парус надежды» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Неделя поисков не принесла никакого результата, но волонтеры ПРОО \\"Примпоиск\\" продолжают искать Махлиё.Поисковые группы располагают следующей информацией о пропавшей. На вид девушке 16 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы чёрные. В день пропажи была одета в красную куртка, чёрные джинсы, светло-фиолетовый шарф(как на фото), чёрные сапоги.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении , подростка, волонтеры просят позвонить по телефонам:8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры