В Приморье участились случаи телефонного мошенничества, когда ни о чем не подозревающие жертвы сами сообщают важную банковскую информацию неизвестным \\"менеджерам банка\\".Самый распространенный случай - звонок от якобы службы безопасности банка. \\"Менеджер\\" тут же вводит жертву в состояние шока, сообщая, что прямо сейчас неизвестные пытаются списать с карты крупную сумму.Очередной жертвой телефонного мошенничества стала 39-летняя жительница Артема. Она также оказалась в шоке, когда якобы сотрудница банка заявила, что прямо сейчас они зафиксировали попытку подозрительного перевода в размере 100 тысяч рублей. Воспользовавшись этим состоянием, мошенница попросила назвать персональные данные карты, которых оказалось достаточно, чтобы своровать 38 тысяч рублей со счета жертвы.Полицейские отмечают: мошенники действуют профессионально и умеют так построить разговор, что у собеседника нет времени на обдумывание своего решения. Стать жертвой обмана может каждый, если не будет соблюдать простые правила безопасности.Во-первых, сохраняйте спокойствие. Во-вторых, ни в коем случае не сообщайте посторонним людям пин-код и реквизиты банковских карт: это 16 цифр на лицевой стороне карты и трехзначный CVV-код на обратной стороне карты. Получив эту информацию, мошенники с легкостью переводят все деньги со счета. В третьих, если вам позвонил сотрудник службы безопасности банка, лучше всего будет положить трубку и самостоятельно позвонить в ваш банк по телефону, указанному на карте.