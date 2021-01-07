61-летний мужчина предстанет перед судом за драку с выпившими рабочими лесозаготовительной базы, один из которых погиб от полученных травм.Все произошло на лесозаготовительной базе в селе Хвищанка 5 января 2021 года. Рабочие стали распивать спиртные напитки вопреки запрету, а сторож решил их утихомирить при помощи киянки. Один мужчина получил два удара по голове - этого оказалось достаточно, чтобы оборвать его жизнь. Второй получил лишь один удар и остался жив.Тела двоих мужчин сторож спрятал в грузовом автомобиле. Его и обнаружили стражи порядка в Кировском районе. Судя по всему, сторож так пытался скрыть следы преступления, вывезя дебоширов на грузовике подальше от лесозаготовительной базы.В настоящее проведен осмотр места происшествия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выживший работник базы находится в медицинском учреждении, у него черепно-мозговая травма.