Приморское МЧС на основе данных Дальневосточного УГМС распространило экстренное предупреждение, связанное с опасным обледенением судов.Так согласно прогнозу уже с середины ночи 8 января в северной половине Японского моря ожидается очень быстрое обледенение судов. Продолжительность опасного явления определена и составляет двое суток.Из-за опасного явления возможны аварийные ситуации на судах, быстрое обледенение, сильный ветер до 20 м/с, на мысах порывами до 28 м/c.Морским судам рекомендовано переждать непогоду в портах и не выходить в море на период действия предупреждения.