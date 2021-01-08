Пожарные Владивостока ликвидировали серьезный пожар, случившийся минувшей ночью в городе на электроподстанции, расположенной на улице Нефтеветка.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны города 8 января в 03:55. Прибыв на место происшествия, огнеборцы во время разведки установили, что произошла утечка трансформаторного масла, которое затем воспламенилось.Пожарные провели пенную атаку и сбили пламя. Затем началось охлаждение расширительной емкости.В 05:22 пожар был локализован, а в 05:47 полностью ликвидирован, говорится в сообщении ведомства.Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В тушении участвовали 27 человек личного состава и 6 единиц техники.Жители Владивостока в свою очередь отреагировали на пламя в ночи тревожными постами в социальных сетях. Видео и фото с пожаром на подстанции сопровождались взволнованными предположениями о том, что из-за ЧП без электроэнергии вновь могут остаться многие горожане. Однако, судя по карте на сайте «Отключения воды и света во Владивостоке», никах массовых перерывов в подаче электричества утром в городе не произошло.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14