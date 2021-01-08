Сотрудники полиции в Хасанском районе Приморья с помощью служебного пса по кличке Рэм сумели оперативно раскрыть преступление.Заявление в дежурную часть полиции поступило от фельдшера скорой помощи из села Барабаш. Медик сообщила, что в медучреждение за помощью обратился 44-летний мужчина с сотрясением мозга, ушибами и гематомами, нанесенными неизвестными лицами. Гражданину оказали необходимую помощь, госпитализация ему не понадобилась.Опросив потерпевшего полицейские выяснили, что он приехал в Хасанский район на несколько дней. Закончив дела, мужчина собрался домой, но опоздал на последний рейсовый автобус. Гражданин размышлял над тем, где дожидаться утра, когда к нему подошла неизвестная женщина. Завязав разговор, добросердечная дама предложила переночевать у нее. Мужчина согласился.Ночь оказалась беспокойной. В какой-то момент в квартиру, где ночевал приезжий, пришли еще двое мужчин и ночевка превратилась в пьянку. А затем пьянка переросла в ссору. Кончилось тем, что приезжего избили и ограбили. У него отобрали личные вещи: два мобильных телефона и деньги.Сотрудники следственно-оперативной группы, используя служебного пса, обнаружили на улице недалеко от места происшествия часть личных вещей, принадлежащих потерпевшему, но ни телефона, ни денег там не было.Вскоре по подозрению в совершении грабежа задержали двоих местных жителей, уже имеющих судимости за аналогичные преступления. При обыске в их квартире полицейские обнаружили вещи ограбленного.Под давлением доказательств в отделе полиции злоумышленники сознались в грабеже и написали явку с повинной.Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14