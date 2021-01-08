В приморском селе Глубинное минувшей ночью произошел сильный пожар в местной школе.Сообщение о том, что на улице Коммунальная горит здание школы, поступило на пульт пожарной охраны Красноармейского муниципального района 01:10. Пожарные расчеты тут же направились к месту происшествия.В момент прибытия огнеборцев уже горел 2 этаж и крыша школы. Сначала пожар был локализован в 03:56, а в 05:20 полностью ликвидирован.По информации, появившейся в социальных сетях, помимо школы, в здании располагаются интернат и детский сад. Возгорание произошло в спортзале и в результате пожара деревянное здание было уничтожено практически полностью.Общая площадь составила 3200 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и 6 единиц техники.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пострадавшие из-за пожара не было.\\"В сгоревшей школе села Глубинное обучалось 70 человек. Ближайшая школа расположена в 60 километров, подвоз детей невозможен. В настоящее время начальник управления образования и глава Красноармейского района рассматривают варианты обучения ребят в приспособленных помещениях, возможно, в клубе\\", - прокомментировали ситуацию представители правительства Приморского края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14