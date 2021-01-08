230 жителей края были признаны инфицированными вирусом COVID-19 за минувшие сутки. Эти данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.Общее число зараженных вирусом с начала пандемии в крае составило 31148 человек.Из них на сегодня официально признано выздоровевшими 22525 приморцев. Причем 210 человек вычеркнуты из списка больных за последние 24 часа.В общей сложности от нового коварного заболевания в регионе скончалось 410 человек. На последние сутки пришлось 5 летальных исходов.Судя по статистике последних 30 дней, сейчас невозможно говорить о каких-либо заметных изменениях ни в ежедневной выявляемости инфицированных, ни в смертности от коронавируса в крае, ни в количестве выздоравливающих от него.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14