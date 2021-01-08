Девочка-подросток, живущая в Дальнегорске, 4 января ушла из дома в неизвестном направлении.О том, что без вести пропала 15-летняя Дарья Щелкова, появилось сообщение в инстаграм-паблике приморских поисковиков primpoisk25. Сообщаются также приметы девочки: рост 160 см, волосы вьющиеся длиной до лопаток.Дарья была одета в черный пуховик с белыми полосами на плечах, бордовые брюки, черно-белые кроссовки. У пропавшей с собой был рюкзак красного цвета.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождение подростка, просят позвонить по телефонам 8 924 267 44 30 или 8 914 721 22 32К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14