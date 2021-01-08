В Приморье закончены поиски без вести пропавшей 15-летней Дарьи Щелковой из Дальнегорска. Девочка перестала выходить на связь после того, как 4 января она ушла из дома.Обеспокоенные родственники занялись поисками. Также подключились волонтеры ПРОО «Примпоиск».Спустя четыре дня девочка нашлась. В Инстаграм-аккаунте @primpoisk25 появилось фото пропавшей и комментарием: «ДАРЬЯ Щ. НАЙДЕНА! ЖИВА! Спасибо всем большое за помощь в поисках».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14