Очередное видео случайной встречи с диким животным выложила в одну из социальных сетей жительница Приморья. На этот раз любительская съемка запечатлела лису на охоте.— Вот такая встреча с рыжей красавицей под Уссурийском у нас произошла, — пишет подписчица инстаграм-паблика @pogoda_25_region.Животное сначала пересекает дорогу прямо перед машиной, люди в которой не торопятся продолжить свой путь. Лиса полностью поглощена мышкованием и абсолютно не обращает внимание на работающий в нескольких метрах от нее мотор авто.Приметив добычу, охотница делает «фирменный» лисиный прыжок и хватает мышь, чем вызывает у зрительницы в машине неподдельное восхищение.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14