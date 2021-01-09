Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. На большей части региона без осадков. По данным портала «Примпогода», дневные температуры воздуха в пределах -12 -22 градусов. Ветер северный умеренный, на побережье сильный.Во Владивостоке сегодня небольшая облачность и без осадков. Утром -21 -23 (по ощущениям как - 31), днем -16 -18 градусов. Ветер северный умеренный до сильного.Небольшая облачность прогнозируется и в Уссурийске. В городе также без осадков. Утром -30 -32 градуса, днем потеплее -15 -17 градусов. Ветер северный умеренный.В Находке все та же небольшая облачность. Без осадков. Утром -20 -22 градуса, днем -14 -16 градусов. Ветер северо-западный умеренный.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14