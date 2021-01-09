По данным оперативного штаба Приморского края за прошедшие сутки диагноз «Коронавирус» подтвердился у 236 жителей региона. В итоге всего с начала пандемии зарегистрировано 31 384 случая заражения инфекцией. Вместе с тем, за последние 24 часа справиться с болезнью, как сообщает пресс-служба правительства, смогли 232 пациента. Всего же с начала пандемии победили недуг 22 757 человек.По данным статистики Яндекс. Коронавирус, в Приморье в период с начала эпидемии до 9 января 2021 года зафиксировано 410 летальных случаев от коронавируса.Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей необходимо всем без исключения. Правила будут работать до особого распоряжения губернатора региона Олега Кожемяко.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14