Любопытные кадры из Артема появились в группах в сети. На снимке белый «Prius», на котором практически нет живого места. Машина серьезно пострадала, колеса развернуло, а номеров нет. Автор снимков написал: «Стоит «Prius» на газоне со стороны аэропорта, разваленный в хлам, номера сняты. Как он вообще залетел сюда? Никто не терял?» - спрашивает приморец.Фотографии лишь подтверждали содержимое послания. По словам очевидцев, на месте уже побывали сотрудники полиции. В это время в социальных сетях не утихают споры на счет появления машины на газоне. Приморцы в комментариях пытаются разгадать эту тайну. Версии разнятся. Некоторые полагают, что «Prius» был угнан, но злоумышленник попал в ДТП и решил бросить транспорт. Другие же уверены, хозяин машины сам попал в аварию, а будучи за рулем в нетрезвом состоянии принял волевое решение – снять номера и скрыться с места ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14