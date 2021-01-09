2021 начался в Приморье с прихода настоящей зимы. Суровые морозы не щадили и все больше показывали свою силу. На этот раз не выдержал светофор в самом центре Владивостока. Как сообщают пользователи сети, светофор на Лазо словно «сошел с ума» и моргал всеми цветами, задерживаясь на одном лишь на несколько секунд. Притом, зеленый и вовсе исчез с устройства, его заменил черный.Автомобилисты в комментариях пишут о том, что сперва на светофоре мигал красный, потом, спустя несколько секунд, желтый, затем он потухал. К счастью, ситуация не стала причиной конфликтов на дороге. Водители импровизировали, работая сообща друг с другом, иначе все могло бы закончиться серьезными авариями.Уже днем специалисты устранили неисправность. Сейчас светофор работает, как и прежде.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14