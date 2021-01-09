МЧС неустанно повторяет – выход на лед опасен для жизни. Предупреждение относится в частности к любителям зимней рыбалки, которые, рискуя своими жизнями, выходят на лед ради рыбы. К несчастью, такой вид досуга зачастую приводит к трагедии. Под лед проваливаются не только машины, но и сами рыбаки. Поэтому любое появление кадров зимней рыбалки становится причиной бурных обсуждений в сети.Так в группах в интернете комментируют поведение очередного приморца, который отправился «на охоту».«Рыбалка - это состояние души. Штормовой ветер, мороз, а рыбак счастливый сидит. Видео снято под Владивостоком» - пишет автор поста.Приморцы разделились на два фронта. Одни в шутливой форме пытались понять, что же двигало мужчиной выбрать такой отдых. Другие же были уверены – «потом таких спасают сотрудники МЧС».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14