Следователи Большого Камня возбудили уголовное дело по факту изнасилования местной жительницы. Сотрудникам ведомства удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался 35-летний местный житель. Кстати, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим.- Он признался, что под угрозой убийства, применяя физическое насилие, изнасиловал свою знакомую, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю.В ведомстве также отметили, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование же уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14