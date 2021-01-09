8 января поздней ночью в бытовом помещении, которое расположено в цокольном этаже жилого дома на улице Карла Либкнехта во Владивостоке, произошел пожар. Информация об этом поступила в пожарно-спасательную службу в 03:34. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия спустя 4 минуты после поступления сигнала.- В ходе разведки было установлено, что горит бытовка с хозяйственным хламом. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали из квартир жилого дома пять человек, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.В ведомстве отмечают, что в 03:49 пожар уже был локализовал. Полностью ликвидировать очаги горения удалось в 06:13. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.В локализации пламени принимали участие 15 человек и 4 единицы техники. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14