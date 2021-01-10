10 января на погоду в Приморье влияет гребень антициклона. Осадков в крае не ожидается. Будет дуть северный умеренный ветер. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», средняя температура воздуха составит -8...-19°C.Во Владивостоке в последний праздничный выходной без осадков, небольшая облачность. Ветер северный умеренный. Столбики термометров опустятся днем до -12...-14°C, в утренние часы -17....-19°C.В Уссурийске в воскресенье небольшая облачность, без осадков. Ожидается ветер северный умеренный. Днем -12...-14°C, особенно морозно в утренние часы -27...-29°C.В Находке сегодня небольшая облачность, без осадков. При северном умеренном ветре температура воздуха составит днем -8...-10°C, в утренние часы -16...-18°C.Специалисты отмечают, что в первый рабочий день, 11 января, тенденция на потепление сохранится.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14