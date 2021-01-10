Житель Приморья, сам того не подозревая, прославился в сети. Информация о добряке, который бесплатно раздает хлеб нуждающимся, появилась в различных пабликах. По сообщениям очевидцев, благотворительные акции прошли в разных городах.Первыми о неизвестном герое рассказали жители Артема. Там молодой человек с ребенком уже неоднократно выкупал хлеб в одном из супермаркетов, после чего раздавал на улице прохожим.«Этот парень сам подходил с хлебом к людям и отдавал. Счастья, здоровья желал и ему в ответ желали, благодарили», «Горжусь, есть еще люди. Значит будет все хорошо», «Человек, который это делает, если ты это читаешь, то знай – «Ты человек!!!», «Приятный молодой человек и ребенок вчера раздавали хлеб возле центрального магазина», «На таких людях с большим сердцем наша Россия и держится», – отмечают приморцы.Как оказалось, одним городом раздача не ограничилась. О добром человеке, который бесплатно раздавал хлеб также сообщили жители Владивостока, Партизанска и Находки.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14