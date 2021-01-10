Новая коронавирусная инфекция не отступает. В Приморье растет число тех, кто заразился опасной болезнью и, тех, кто не смог не с ней справиться. В минувшие сутки COVID-19 стал причиной гибели еще 4 человек. Всего с начала пандемии число жертв в крае достигло 418 человек.По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за 24 часа зарегистрировано 234 новых случая. За все время пандемии заболели 31 618 жителей края. Вылечиться в обшей сложности смогли 22 970 приморцев, 213 пациентов выписали за последние сутки.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14