Авария с участием сразу трех авто произошла в вечернее время на проспекте Красоты во Владивостоке. По словам очевидцев, виновником столкновения стал водитель Toyota Prius, при этом окружающие заподозрили, что мужчина сел за руль в состоянии опьянения. Однако эту версию еще предстоит проверить полицейским.ДТП случилось на улице Всеволода Сибирцева, недалеко от одного из пит-стопов. Именно здесь многие паркуются, чтобы насладиться городскими пейзажами. Стоит отметить, что зачастую авто стоят с нарушением, затрудняя проезд для других участников. Как было в этот раз разберутся специалисты. Но дорога в праздничный выходной была относительно пустой. По какой причине водитель Toyota Prius не заметил сразу 2 машины – остается загадкой. Кузовные повреждения получили Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Juke.«Мы были недалеко. Вроде “Крузак” начал отъезжать и в него “Приус” влетел», «У “Крузака” наверняка КАСКО, так что проблем быть не должно», «“Жук” дорого обойдется, запчасти на него очень трудно достать», – активно комментируют происшествие подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14