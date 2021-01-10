Авария с участием DAF XF и Honda Fit стала причиной пробки в последний праздничный выходной во Владивостоке. Автомобили не поделили проезд на Второреченском мосту, при этом транспортные средства полностью заблокировали проезд по одной из полос. Поэтому в считанные минуты скопилась пробка во всех направлениях.Специалистам предстоит выяснить, что именно послужило причиной ДТП. Судя по видео с места происшествия, Fit мог двигаться в направлении Магнитогорской. Машину, скорее всего развернуло навстречу всему потока после удара об ограждения моста и встречу с фурой. Однако подробности станут ясны лишь после полного разбора ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14