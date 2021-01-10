Поездка из Дальнегорска в Находку, судя по всему, запомнится многим пассажирам надолго. Как уверяют те, кто оказался в дальней дороге на междугороднем рейсе – в салоне было жутко холодно. По словам очевидцев, люди мерзли всю дорогу, кутаясь во все, что попадется под руку. Жалобы в диспетчерскую не помогли исправить ситуацию.– Водитель автобуса рейс Дальнегорск – Находка, наверное, думает, что везет дрова. Ни одна печка не работает, температура в салоне не поднимаешься выше 3 градусов. Обдув стекла не работает. Водитель всю дорогу тер стекло медицинской маской, это какой то ужас. Люди замерзали в течении 10 часов. Звонили в диспетчерскую, мер никаких не принимают. Как можно такой автобус пускать на линию, – поделилась в социальных сетях одна из пассажирок.Жители края активно подключились к обсуждению. Как оказалось, проблема транспорта и пассажирских перевозок волнует многих приморцев.«За 10 часов можно и без ковида пневмонию заработать», «Так же ехала на днях из Владивостока, водила себе печку под ноги включил ему хорошо, а люди сидят зуб на зуб не попадает, окна все во льду автобус промерзший», «Такой же драндулет ходит на дальний маршрут Большой Камень – Уссурийск и обратно. 1 рейс всего. Маленький, грязный корейский микроавтобус, сиденья крайне неудобные. В конце салона у водителя стоит ящик с техническими маслами. Никакой пожарной безопасности. Летом жуткая жара, окна не открываются. Обращалась к администрации автовокзала в Большом Камне. Отвечают, что другого транспорта нет. И ничего не меняется годами», – рассказали пользователи сети.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14