Нехватку медперсонала в северных районах Приморья планируют ликвидировать дополнительными выплатами. Об этом заявил глава края во время рабочей поездки в Пожарский район. Олег Кожемяко побывал в медицинских учреждениях, проверил их укомплектованность персоналом и оборудованием, а также пообщался с врачами.В Пожарской центральной районной больнице губернатор посетил роддом, гинекологическое и терапевтические отделения. После этого он пообщался с коллективом. Врачи обратились к главе с просьбой предоставить аппарат для проведения детского ФГДС. Как сообщила пресс-служба правительства края, этот вопрос уже взят на отдельный контроль.Также Олег Кожемяко посетил районную поликлинику. Как оказалось в медицинском учреждении не хватает половины специалистов, штат заполнен только на 50%.– Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот. В этом году не поступили по целевому набору в медицинские университеты ребята из Пожарского района – это говорит о том, что нужно организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся сюда и будут лечить людей, живущих на территории района, – отметил Олег Кожемяко.Губернатор подчеркнул, что продолжится работа по технологическому развитию больниц севера Приморья. В этом году дополнительно будут поставлены рентгеновский аппарат, УЗИ, эндоскопическую стойку. Районную поликлинику планируется привести к современному стандарту. Она будет входить в категорию «бережливая поликлиника». Для этого на ближайшие 3 годы выделено 77 миллионов рублей.В 2021 году также должна быть заведена система электронного учета карточек, внедрена единая база медицинских данных, чтобы местные врачи могли консультироваться с краевыми специалистами. Помимо этого нужно решить вопросы по сердечно-сосудистым и наркологическим заболеваниям, офтальмологии, чтобы люди могли выезжать на операции во Владивосток, в том числе возьмем на себя оплату транспорта и процедур для малообеспеченных категорий населения – подытожил губернатор.Стоит отметить, что вопрос нехватки медицинских кадров остро стоит и в других районах Приморья. Так, врачи «Находкинской городской больницы» рассказали об отсутствии специалистов и низкой заработной плате, записав видоеобращение к министру здравоохранения России Михаиулу Мурашко.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14