Авария с участием автобуса ЛиАЗ и Nissan Tiida Latio произошла в районе Баляева. Как утверждает водитель автобуса, легковушка выскочила ему наперерез на красный сигнал светофора. Избежать столкновения перевозчик не смог. В аварии пострадала девушка.Автобус ехал с Луговой в направлении Стрелочной. Машина двигалась по Баляева со стороны Рудневского моста. По предварительной информации, в момент происшествия автобус уже находился не на линии. Кто именно из водителей ехал на разрешающий сигнал светофора – еще предстоит выяснить специалистам. Итогом столкновения транспортных средств стали травмы пассажирки седана. Медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего госпитализировали ее в больницу для дальнейшего лечения.Пользователи соцсетей устроили свой разбор ДТП.«Скорее всего Tiida ехала уже на мигающий желтый. А вот к автобусникам есть вопросы. Ни раз видел, как на этом перекрестке они стартуют на красный», «Автобусник, что уснул не мог избежать столкновения? Все-таки людей возит, а не свиней. Они, эти автобусники наглые, считают их пропускать все должны», «Эй, вы чего? На запрещающий гнал…. куда и кому уступать? Автобус причем? И водитель? Нет, давайте пропускать всех хозяев жизни…. вы чего???? Очнитесь», «Даже, когда виновата машина, но для всех все равно виноват автобус», – делятся мнениями местные жители.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14