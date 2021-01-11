Самолет, следующий из Владивостока в Южно-Сахалинск, пришлось тщательно проверить кинологам и взрывотехникам. Причиной оцепления стало сообщение о бомбе на борту. Как оказалось, взрывное устройство причудилось пенсионерке во время гадания на картах.По информации ren.tv, пожилая дама позвонила в полицию Южно-Сахалинска 8 января, заявив о взрывном устройстве на рейсе из Владивостока. В ожидании «опасного» самолета в аэропорту на острове в срочном порядке выставили оцепление. Лайнер приземлился без происшествий. Никаких взрывоопасных предметов специалисты не нашли. Зато оперативно установили личность дамы, сообщившей о бомбе. Пенсионерка заявила, что обладает даром ясновидения и об опасности узнала, гадая на картах. Теперь женщине придется чаще общаться с сотрудниками правоохранительных органов, в отношении нее ведется проверка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14