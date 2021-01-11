Тех, кто ехал 7 января в автобусе № 506 по маршруту «Владивосток – Находка», просят обратиться в полицию. Сотрудники органов внутренних дел ищут подозреваемого в разбойном нападении и надеются, что пассажиры рождественского рейса помогут пролить свет на преступление.Специалисты отмечают, что автобус выехал из Владивостока в 15:45, а прибыл в Фокино в 18:15. Пассажиры могли видеть мужчины, подозреваемого в преступлении. Жителей Приморья просят оказать содействие в поимке злоумышленника. Для этого необходимо обратиться в отдел полиции МО МВД России по ЗАТО Фокино по адресу улица Постникова, 1, или по телефонам : 8-967-387-49-39 и 8-999-296-2434.Конфиденциальность гарантируется.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14