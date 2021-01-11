Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания в природном парке «Хасанский» в Приморье.О том, что на особо охраняемой территории регионального значения произошел огромный пожар сообщила в минувшие выходные дни в аккаунте Facebook руководитель экологического направления благотворительного фонда «Элемент» Ольга Дымникова.По ее словам, парк загорелся 7 января и полыхал пока не оказался почти полностью уничтожен.«В результате пожара погиб животный и растительный мир этого уникального места — фазаны и другие птицы, еноты, барсуки, лисы, дальневосточный лесной кот, кроты, земноводные, сгорели или задохнулись», — пишет Дымникова.Пожарные ФБУ «Авиалесоохрана» прибыли на место только через 7 часов после возгорания, сообщает экозащитница и добавляет, что от МЧС не было никого. Всю ночь с 7 на 8 января «Авиалесоохране» помогали тушить парк пять человек из добровольной пожарной дружины «Меловой период». Однако на территории парка около 9500 гектаров от огня удалось спасти лишь памятник природы «Голубиный утес».Дымникова утверждает, что несмотря на сделанные ранее общественниками обращения в министерство лесного хозяйства и минприроды Приморского края, на территории парка не были проведены необходимые противопожарные мероприятия. Именно это послужило причиной столь большого пожара.Сообщений официальных источников о масштабах нанесенного природе края ущерба пока не было, как, собственно, не было и сообщений о самом пожаре. Первым официальным упоминанием о нем стало заявление прокуратуры о проверке.Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что по результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.СПРАВКА:Природный парк «Хасанский», находящийся на юге Приморского края, является ООПТ краевого значения. Основан с целью сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14