Электростанции филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» в период праздничных выходных отработали бесперебойно, согласно задаваемым диспетчерским графикам. Поставку тепло- и электроэнергии конечным потребителям котельный цех №1 (Владивостокская ТЭЦ-1), котельная «Вторая речка», котельная «Северная», Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС осуществляли стабильно, без снижений нагрузки. Параметры тепловой сети выдерживались в соответствии с температурным графиком, а отпуск энергии производился согласно графику тепловой нагрузки.Январские выходные стали настоящим испытанием для приморских энергетиков. Так, 7 января на Артемовской ТЭЦ сработала токовая защита нулевой последовательности ВЛ-110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 - Западная по причине повреждения, случившегося на сетях смежной сетевой организации. На работу самой станции данное происшествие не повлияло – все оборудование продолжало работать в штатном режиме, согласно диспетчерским графикам.В зоне ответственности филиала «Приморская генерация» за все выходные дни выявлено только одно повреждение, повлекшее за собой отключение потребителей, – в районе Эгершельда во Владивостоке, которое было оперативно устранено специалистами структурного подразделения «Приморские тепловые сети» в течение трех часов. В связи с резким похолоданием оперативные бригады мониторили состояние сетей в круглосуточном режиме.Стабильную работу позволили обеспечить качественная подготовка энергооборудования к зимнему отопительному сезону и дополнительно принятые меры. Действовал режим повышенной ответственности персонала по обеспечению бесперебойной и надежной работы энергопредприятий, а также особый контроль состояния и работы технологического оборудования электростанций. В соответствие с утвержденным графиком в праздники осуществлялось дежурство из числа руководителей станции и начальников подразделений, чтобы не допустить отключения потребителей от услуг тепло- и электроснабжения. Были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности и режима охраны объектов. Залогом стабильного энергообеспечения также была своевременно проведенная ремонтная кампания, на которую филиал «Приморская генерация» направил 1 миллиард 764 миллиона рублей.