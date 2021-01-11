Авария с участием двух кроссоверов во Владивостоке попала на видео. ДТП, которое, судя по всему, произошло из-за банальной невнимательности, стало причиной споров в сети. Машине не поделили проезд на односторонней дороге в районе Гоголя, 39А.На кадрах с видеорегистратора очевидца заметно, как Honda HR-V двигается по средней полосе и в какой-то момент начинает резко вилять. Возможно, водитель решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра. Также не исключено, что машину понесло на льду, который присутствовал на дороге. Авария на ровном месте причиной споров в сети.«Вы в зеркало смотрели? Да, перед выходом», «Обгон справа запрещен», «Не увидела обгона. Увидела перестроение с левой полосы на правую без учета дорожной ситуации и без подачи светового сигнала», «Лед виноват», «Какой тут обгон? Тут человек едет по соседней полосе, а уж с какой скоростью, это его дело. А вот тот, кто ныряет к нему в полосу, тот заранее должен убедиться, что никого не подрежет, не создаст помеху», «Может первый день за рулем или девушка», «Аж дым из трубы пошел, так торопился резануть», – высказываются горожане.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14