В Приморье завершено расследование уголовного дела против организатора преступной группы, похищавшей деньги с помощью обмана.Группу сколотил 26-летний уроженец города Большой Камень, помимо создателя в нее вошли трое его знакомых. Мошенники сделали Интернет-сайт с фотографиями и объявлениями о поставке во Владивосток автотранспорта с аукционов Японии. Цены на технику псевдопродавцы выставили более чем привлекательные.Кроме того, для конспирации жулик арендовал офис, а один из членов группы снабжал соучастников телефонами с номерами, зарегистрированными на третьих лиц, и поддельными документами.Люди, желавшие приобрести иномарки, заключали с прохиндеями договоры и перечисляли деньги на счет липовой компании, но обещанного товара они так и не дождались. Мошенники выманили из доверчивых граждан в общей сложности около трех миллионов рублей. Обманутым ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.- Подсудимому инкриминируется состав преступления, предусмотренный частью 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах“. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а материалы дела по остальным участникам группы выделены в отдельное производство.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14