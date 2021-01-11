Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Ольга Забелина и глава владивостокских единороссов Александр Щербаков передали врачам, работающим в новогодние праздники, сладкую выпечку и подарки для детей. Вручение состоялось в воскресенье, 10 января, в поликлинике № 1 приморской столицы.Без малого 50 килограммов пряников, печенья, чайные корзины и рождественские подарки - развивающие игры в количестве 150 единиц для детей медиков - получили сотрудники КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» всех трех амбулаторно-инфекционных центров.В новогодние дни в отделение вызовов поликлиники поступили 700 обращений, часть из них - по поводу коронавируса. Амбулаторно-инфекционный центр принимал за сутки до 200 человек, 60-70 человек ежедневно обращались в травмпункт поликлиники.«Все новогодние праздники медики дежурили круглосуточно, принимая, в том числе, «неотложных» больных, совершая выезды инфекционных бригад. Поэтому их дети в эти праздники часто оставались дома без родителей. Мы решили порадовать ребят и продлить им новогоднее настроение. Перерывы на суточных дежурствах помогают сохранить бодрость и здоровье медиков, поэтому мы передали вкусный чай и выпечку. В таком напряженном графике важны положительные эмоции, которые дают силы для борьбы с пандемией. Так мы справимся с ней быстрее», - заявила Ольга Забелина.Заведующая поликлиникой Ольга Перова рассказала, что помощь учреждению со стороны Партии уже стала традиционной. 28 декабря медики получили в подарок 35 теплых курток, а также бытовую технику для комнат отдыха: микроволновку, холодильники и чайники.«Я благодарна за заботу о коллегах и их семьях. Пришлось перестроить работу учреждения, мобилизоваться. И мы чувствуем поддержку: в поликлинике и травмпункте завершается ремонт, техника в комнатах отдыха увеличила комфортность дежурств, а подаренная спецодежда – помогла утеплиться», - отметила Ольга Перова.Как рассказал Александр Щербаков, для систематической помощи медикам, по поручению секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко члены фракции «Единой России» в Законодательном Собрании края и Думе г. Владивостока создали фонд поддержки. На эти средства создаются запасы средств индивидуальной защиты и дезинфекции, покупаются униформа и оборудование, доставляются продуктовые наборы и горячие обеды. На личные средства партийцев были закуплены более 250 тёплых курток для медиков, которые совершают выезды к пациентам.Помощь оказывается и семьям врачей. Так, при содействии депутата Государственной Думы Виктора Пинского приобретены развивающие игры для детей врачей и медсестер. Пока мамы и папы в больницах борются с коронавирусом, их дети могут интересно и с пользой провести время дома.