Информацию о крупной аварии на Седанкинском водохранилище во Владивостоке, распространившуюся с соцсетях, опровергли представители «Примводоканала».Сообщение о том, что в Приморье случилось ЧП, появилось в сети Интернет и взволновало местных жителей. В пересылаемом гражданами тексте некто неизвестный утверждает, что «во Владивостоке снова крупная авария, на этот раз на водохранилище». Далее сообщается, что из-за поломки как минимум сутки во многих районах города может не быть воды.Представители «Примводоканала» назвали данную информацию недостоверной и сообщили о том, что все сооружения компании 11 января работают в обычном режиме.«Вода подается во все районы города. Серьезных аварий на объектах предприятия нет. В некоторых районах есть локальные аварийные ситуации, которые ежедневно возникают на сетях водопровода и канализации, без массовых отключений», — заявили сотрудники пресс-службы «Примводоканала».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14