Количество мест, где жители Приморья смогут привиться от коронавирусной инфекции, будет увеличено. Об этом стало известно на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с заболеванием.Министр здравоохранения края Анастасия Худченко сообщила, что в регион привезены две вакцины: «ЭпиВакКорона » и «Гам-КОВИД-Вак». По уточненной инструкции, «Гам-КОВИД-Вак» подходит для иммунизации людей старше 65 лет. Пока прививают медперсонал и социальных работников.— Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни, — заявила Худченко.По мнению министра, сейчас в крае наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если тенденция сохранится, то в конце января можно будет вернуть часть коечного фонда, отданного под больных коронавирусом, для лечения других больных. Пока в регионе занято 80% «ковидных» коек.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14