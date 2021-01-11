Новые данные статистики по заболеваемости коронавирусом обнародовал официальный сайт правительства Приморья.Сообщается, что за минувшие сутки инфицированным новым вирусом признан еще 231 приморец. Общее количество зараженных с начала пандемии в регионе составило 31849 человек.При этом к сегодняшнему дню официально снят диагноз COVID-19 с 23173 жителей края. За последние 24 часа в число излечившихся от новой болезни попали 203 человека.Всего в Приморье от последствий коронавирусной инфекции умерло 423 человека. 5 человек скончалось в течении последних суток.По информации оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием в регионе проведено уже 739194 теста на определение коронавируса.Министр здравоохранения края Анастасия Худченко сообщила, что сейчас наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если тенденция сохранится, то в конце января можно будет вернуть часть коечного фонда, отданного под больных коронавирусом, для лечения других больных.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14