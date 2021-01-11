Быстро прийти в норму после Нового года — реально! Даже учитывая гастрономический марафон и «круговорот гостей в природе». Всем нам в помощь — смартфон. Составили подборку приложений, которые помогут правильно организовать процесс похудения и прийти в форму с удовольствием.А надо ли худеть?Очень важно на старте понять, а нужно ли вообще сбрасывать килограммы, и если да, то сколько? Зачастую самооценка в этом вопросе «сбоит», как в сторону самообольщения, так и наоборот. Поэтому стоит привлечь независимых экспертов. Приложение «Дневник массы тела» быстро подсчитает индекс массы тела и чётко покажет вашу персональную норму. Просто укажите дату рождения, вес, рост и посмотрите на специальный цветовой индикатор.Немного теорииЕсли нормальный вес — увы, не ваша реальность, срочно переходите к… теории. Практика — позже, немного терпения. Чтобы похудеть, нужно «разогнать» обмен веществ. Как это сделать — подскажет приложение «Диета. Похудение. Здоровье. Правильное питание». Здесь есть десятки диет и советов, систем питания и народных средств, признанных вполне годными для этой цели. В приложении подробно разобраны комплексы упражнений для похудения, популярные средства для похудения и их «побочки», о которых не рассказывают продавцы. Всё кратко, ёмко и по делу.Святые 10000 шаговФраза «Если не можешь бежать к мечте, иди к ней» очень актуальна для худеющих, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Изыщите возможность хотя бы ходить — каждый день добирайтесь до вашей нормы по количеству шагов. В этом поможет приложение «Шагомер», которое заодно сообщит, сколько вы сожгли калорий и какое расстояние преодолели, сколько времени у вас это заняло. Для того чтобы программа рассчитала рекомендуемое количество шагов, необходимо ввести данные о себе. В этом же меню можно отрегулировать и чувствительность программы, чтобы она не «накручивала» вам лишние шаги.Спорт, спорт, спортИтак, процесс пошёл в прямом и переносном смысле, теперь можно подключать более серьёзные физические нагрузки. Но какие упражнения выбрать, если совсем нет опыта? В этом поможет персональный тренер — приложение МТС Фитнес. В разделе «Тренировки» есть разнообразные программы, составленные экспертами по фитнесу. Комплексы упражнений разделены на три основных категории: для дома, зала и улицы. При этом программы в каждой категории делятся по уровню сложности, так что постепенно можно повышать нагрузку, становясь более сильными и выносливыми.Оформив подписку, можно получать индивидуальные планы питания и тренировок. Укажите ваши данные, цели оздоровления и предпочтения по продуктам питания, и МТС Фитнес создаст для вас подробный план на каждый день.В заключение совет: временные меры дадут временный эффект, а поэтому меняйте свой образ жизни раз и навсегда. Иначе проблема вернётся.