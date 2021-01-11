В Партизанске полиция задержала мужчину, ограбившего 70-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина обратилась к стражам порядка после того, как неизвестный гражданин вырвал у нее из рук сумку и скрылся.Нападение произошло, когда пенсионерка свернула от остановки общественного транспорта на тропинку, ведущую к дому. Грабитель лишил жертву денег, а также документов и банковской карты. Общий ущерб пострадавшая оценила в 19 тысяч рублей.Оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника и вскоре установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и указал место, куда выбросил сумку. Были найдены документы пенсионерки. Однако большую часть украденных денег преступник успел потратить на алкоголь.Пресс-служба ОМВД России по Партизанскому городскому округу, сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». Бандиту, напавшему на 70-летнюю бабушку, светит лишение свободы до четырех лет. Пока с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14