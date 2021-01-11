Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор двум квартирным ворам.В августе 2020 года пара жителей краевого центра, прогуливались по улице Посьетской, когда мужчины вдруг заметили открытую дверь балкона на втором этаже. План поживиться за чужой счет возник мгновенно.Один из воришек забрался на прикрепленный к стене блок кондиционера, затем через балкон залез в квартиру. Его дружок остался внизу «на стреме», готовый в случае появления прохожих предупредить сообщника.Оказалось, что квартира не пуста — в ней находились две гостьи краевой столицы, которые крепко спали. Это не остановило преступника, который, пошарив по жилищу, унес из него деньги и ноутбук, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили личности преступников после того, как отсмотрели кадры с камер видеонаблюдения, установленных на городских улицах. Обоих воров задержали.Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище». Один из домушников получил 3 года лишения свободы, другой 2 года 10 месяцев. Оба отправятся отбывать срока в исправительную колонию общего режима.По информации пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор не вступил в законную силу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14