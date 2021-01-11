Прокуратура Владивостока обнаружила на территории города значительное количество безнадзорных животных, которые обитают в общественных местах и местах массового скопления людей. Управление дорог и благоустройства городской администрации 17 раз объявляло аукционы на право их отлова и содержания. Но желающих не находилось, и мэрия каждый раз признавала торги несостоявшимися, а муниципальную организацию для этих целей не создавала.Однако такое объяснение не удовлетворило надзорный орган. Сначала прокурор внес представление в адрес главы города.- По результатам его рассмотрения надлежащие меры администрацией не приняты, в связи с чем прокуратура в защиту жителей города предъявила в суд исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности создать соответствующую муниципальную организацию, - сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина.И вот суд Ленинского района Владивостока требования эти удовлетворил в полном объеме. Теперь остается ждать, сдвинется ли вопрос с места после вступления судебного акта в законную силу. Во всяком случае, прокурор будет контролировать его исполнение.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14