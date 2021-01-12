В ночь на 12 января на юге Приморья начался снег, а утром появились первые массовые аварии. Сразу два ДТП осложнили движение на полуострове Де-Фриз в сторону низководного моста.Как сообщают очевидцы, в одном из ДТП пострадали автовоз, «Хонда Фит» и «Мерседес». Причем последний, как пишут, «посреди дороги встал, раком всю трассу поставил». Движение здесь действительно замедленное.В другой аварии, судя по видео с места события, опубликованного в паблике «nadega.inform», пострадали сразу четыре иномарки и один пассажирский автобус.Будьте осторожны на дорогах!Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14