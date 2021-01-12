В Приморье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении растраты более чем 1,3 миллиона рублей.В 2018 году управляющий филиала телекоммуникационной компании в поселке Славянка совершенно перестал ощущать разницу между деньгами предприятия и собственным кошельком. Мужчина, имея доступ к наличным деньгам организации, неоднократно «заимствовал» средства из кассы и сейфа фирмы. Нет, гражданин вовсе не умирал от голода — он тратил украденное на еду, развлечения, подарки и азартные игры.Сейчас следователь отдела МВД России по Хасанскому району уже завершил расследование уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Растратчик, который пока находится под подпиской о не выезде, может оказаться за решеткой на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14