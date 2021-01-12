Утверждено положение об оплате труда работникам краевых учреждений культуры Приморского края. Документ предусматривает индексацию зарплаты в среднем на 6%. Об этом сообщила пресс-служба региональной Федерации профсоюзов.Краевое министерство культуры при поддержке профсоюзов края работало над положением два месяца. Несколько раз проект возвращался на доработку, чтобы учесть интересы всех категорий работников, в том числе и вспомогательного персонала.— В результате, например, минимальный оклад уборщиц вырос в полтора раза. Увеличатся оклады у артистов, художественного персонала, работников народного творчества, музыкантов, экономистов, бухгалтеров, техников, а также музейных, библиотечных и архивных работников, — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина.В положении прописан порядок формирования фонда оплаты труда, оказание материальной помощи, индексация окладов, компенсационные выплаты тем, кто занят на тяжелых работах, трудится во вредных условиях и в местностях с особыми климатическими условиями. А также предусматривается оплата работы специалистов по охране труда, которых ранее сократили по «оптимизации», но теперь вновь вернут в штат.Заработная плата работникам краевых учреждений культуры будет проиндексирована с сентября 2020 года.СПРАВКА:Сейчас в отрасли культуры Приморского края трудится более 4000 работников. В 2020 году из-за слияния отдельных учреждений и увольнений по собственному желанию отрасль потеряла около 400 работников.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14