Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 7 человек, обвиняемых в организации и проведении незаконных азартных игр.Следователи считают, что организованная группа, которую создал один из обвиняемых, занималась незаконной игорной деятельностью с ноября 2017 года по апрель 2020 года. У каждого из членов группы была своя роль. Подпольные казино располагались в нежилых помещениях в домах на улицах Луговая, Трамвайная и Давыдова.Использовались информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, что обеспечивало доступ к игорным заведениям неограниченного числа посетителей-игроков.В результате преступной деятельности группа «заработала» не менее 42,71 миллионов рублей.Уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14