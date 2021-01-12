Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье опубликовал новые данные статистики заболеваемости.За последние сутки медиками в крае было выявлено 233 новых инфицированных COVID-19. Общее число зараженных жителей Приморья с начала пандемии составило 32082 человека.Из них на сегодня диагноз уже снят с 23469 человек. Эти люди считаются выздоровевшими. 269 человек пополнили этот список за минувшие сутки.Количество летальных исходов от коронавируса на сегодня в крае достигло отметки — 426. За последние 24 часа от коварной болезни скончалось 3 жителя региона.В целом картина заболеваемости COVID-19 почти не изменяется, однако с начала января наметилась тенденция к незначительному сокращению суточной заболеваемости.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14